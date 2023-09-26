Блогер Даня Милохин обидел россиян исполнением гимна Украины

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Даня Милохин рассказал, что россияне возненавидели его за исполнение гимна вражеского государства. Об этом он заявил в интервью на YouTube-проекте "Мадонна Мур".

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Он отметил, что причиной раздражения соотечественников стал фрагмент во время стрима 2022 года, в котором он исполнил со своим другом Артуром Бабичем гимн Украины.

"Согласен, что это звучало так себе. На это можно довольно таки сильно обижаться — признался Милохин. — Но перед этим я спел гимн России. Я начал петь гимн Украины после, так как со мной сидел Бабич, он украинец. Мы с ним две строчки пропели. Люди, конечно же, вырезали только гимн Украины, и пустили его в интернет", — заявил тиктокер.

Милохин признался, что не стал бы этого делать, если бы знал, к чему это приведет.

"Было бы все проще, без таких проблем", — отметил 21-летний блогер.

Ранее приемный отец Дани Милохина заявил о "репрессиях" после возвращения блогера в Россию.

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