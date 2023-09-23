Дом отчима Дани Милохина хотят снести по требованию властей Анапы

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Приемный отец известного тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что власти Анапы требуют снести его дом.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Как сообщает "МК", мужчина записал видеоролик, в котором рассказал, что снести хотят два дома — его и родительский. Проблемы начались после возвращения Дани Милохина в Россию. По адресу прописки известного блогера приходили полицейские с повесткой.

В итоге, из-за того, что Милохина дома не оказалось, власти Анапы подали в суд на Тюленевая с требованием снести два дома, в которых он живет вместе с родителями. Также мужчина был лишен своего бизнеса — закрыт его продуктовый магазин

"Дом стоит с 1973 года, есть акты проверки участка от 2019 года, нарушений не было. Понятное дело, что это заказная травля", — уверен Тюленев.

Сейчас он в поиске квалифицированной юридической помощи, так как местные адвокаты отказались ему помогать из-за страха.

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