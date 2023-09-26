Анна Семенович приехала в Хакасию и спела на участке "Оглахты"

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Популярная ведущая и певица Анна Семенович прибыла в Хакасию для участия в съёмках программы "По секрету всему свету". Знаменитость посетила наиболее известные места в республике и даже исполнила песню на участке "Оглахты". Совместно с телеведущим и актёром Виталием Кудрявцевым, они посетили музей-заповедник "Казановка" и исследовали менгир Ах-тас, где также приняли участие в шаманском обряде. В районе Бейского они оценили красоту пейзажей с священной горы Хызыл Хая.

Фото: prt scr youtube.com/Рум Турист

Съемочная группа также посетила Саяно-Шушенскую гидроэлектростанцию, восхищаясь мощью реки Енисей, и насладилась красотой природного заповедника "Хакасский" в участке "Оглахты". Ведущие провели время в городе Абакан, где попробовали блюда сибирской и хакасской кухни, а также познакомились с известными спортсменками Хакасии, такими как Татьяна Зырянова, Анастасия Харитонова и Даниэла Колесник, сообщает newkhakasiya.online.

Артистка также опубликовала видео из "Оглахты" в своих социальных сетях. Съёмки программы прошли с 19 по 24 сентября. В результате федеральные журналисты ознакомились с уникальными достопримечательностями и красотой природы Хакасии, изучили местные традиции и национальную кухню.

Ожидается, что программа о Хакасии будет транслироваться на телеканале "Россия-1" в конце октября.

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