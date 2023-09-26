Телеведущая Ляйсан Утяшева показала, как прошло ее перевоплощение в блондинку

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

38-летня жена Павла Воли предстала перед поклонниками в неожиданном образе, который сделал ее практически неузнаваемой. Она опубликовала снимок, на котором сидит перед зеркалом. На фото бывшая гимнастка одета в просторную рубашку с долларовым принтом, а основным элементом преображения стал парик со светлыми волосами.

Фото: личный аккаунт Ляйсан Утяшевой в Инстаграм

"Стоило примерить новый образ и сразу потянуло на новые эксперименты с волосами", — написала Утяшева.

Звезда также обратилась к поклонникам с вопросом, стоит ли ей осветлить свои родные волосы. Однако, судя по результатам опроса, фанаты оказались против перемен во внешности Утяшевой и предложили ей оставаться брюнеткой.

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