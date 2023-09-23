Певец Григорий Лепс сравнил русскую культуру с глыбой

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Певец и музыкант Григорий Лепс сравнил русскую культуру с глыбой, которая катится, и ее не остановить. Он уверен, что это навсегда.

Фото: prt scr youtube.com/Официальный канал Григория Лепса

"А русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как это можно определить двумя-тремя словами, потому что это настолько большая всеобъемлющая такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно", — выразил артист свое мнение в интервью "Пятому каналу".

По его словам, ни одну культуру в мире нельзя просто отменить, а чтобы в нее погрузиться, следует приложить немало усилий. При этом русская культура многогранна и всеобъемлюща.

"Русская культура — навсегда! Бац, точка!" — эмоционально заключил певец.

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