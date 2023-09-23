Певец и музыкант Григорий Лепс сравнил русскую культуру с глыбой, которая катится, и ее не остановить. Он уверен, что это навсегда.
"А русская культура — это огромный пласт. Я даже не знаю, как это можно определить двумя-тремя словами, потому что это настолько большая всеобъемлющая такая глыба, которая катится и остановить ее невозможно", — выразил артист свое мнение в интервью "Пятому каналу".
По его словам, ни одну культуру в мире нельзя просто отменить, а чтобы в нее погрузиться, следует приложить немало усилий. При этом русская культура многогранна и всеобъемлюща.
"Русская культура — навсегда! Бац, точка!" — эмоционально заключил певец.
Ранее актер Дмитрий Чеботарев высказался о профессионализме Данилы Козловского в качестве режиссера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.