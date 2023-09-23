Актер Чеботарев рассказал о профессионализме Козловского в качестве режиссера

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Дмитрий Чеботарев сыграл роль графа Дашкова в сериале "Карамора", режиссером которого выступил Данила Козловский. Артист остался под впечатлением от работы коллеги.

Фото: Личный аккаунт Данилы Козловского в Инстаграм

"Мы приятельствуем, у нас связи. Он потрясающий профессионал, он фанат своего дела, готов не спать, не есть, ползать на животе в грязи. Он действительно болеет своим делом. Он бешенный, никому не даст спуску", — отметил Чеботарев.

По его словам, они еще со времен фильма "Тренер" смогли найти тот самый общий язык, который позволяет им не тратить время на притирку.

"Он говорил — я делал и попадал в то, что он требовал. Он знает, что он хочет, он замечательный артист", — рассказал актер в YouTube-шоу "Света вокруг света".

Ранее актер Сергей Безруков указал на главную проблему всех начинающих режиссеров.

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