Актер Безруков указал на главное препятствие в карьере начинающих режиссеров

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Безруков считает основной проблемой в карьере начинающих режиссеров столкновение с состоявшимися артистами. Свое мнение он написал в Telegram-канале.

Фото: prt scr youtube.com/Кино в деталях

Он призвал профессионалов своего дела относится к начинающим специалистам с пониманием и как к руководителям, закрыв глаза на возраст и опыт. Именно режиссер-постановщик выполняет роль капитана корабля, который знает и видит конечную цель для судна.

"Не важно, есть ли у него четкое видение маршрута или он находит правильный путь в этюдах и импровизациях. Так или иначе, режиссер отвечает за спектакль и реализацию своей идеи", — написал Безруков.

Актер уверен, что режиссеру нужно стать тем самым капитаном, которого слышат и за которым следуют.

"Это точно не получится, если относиться к артистам как к исполнителям или функции, нет. Важно актеров вдохновить, или, как сейчас модно говорить — продать им свою идею, чтобы артистам нравилось работать, нравилось быть в роли. Чтобы в работе с вами они испытывали то самое счастье от репетиций и поиска. Ведь театр для актера это, в первую очередь, удовольствие", — рассказал артист.

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