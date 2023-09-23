Певица Наталья Штурм напугала поклонников рассказом о дырках в голове

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Наталья Штурм порой пугает поклонников странными заявлениями — так, она заявила, что у нее есть "дырки в голове".

Фото: личный аккаунт Натальи Штурм в Инстаграм

"Меня бросила магнитная буря. Мне кажется, через те дырки в голове она улетучилась. У меня в голове абсолютный рай. Ничего не понимаю, конечно. Это странно. Но это так. И это нужно изучать, мне кажется", — рассказала артистка.

Подписчики звезды советуют перестать злоупотреблять запрещенными веществами и по возможности обратиться к специалистам, в частности, к психиатрам.

Наталья Штурм не жалеет своих зрителей и часто выкладывает свое нагое тело, не скрывая, что обращалась за хирургическим вмешательством.

Ранее бывшая невеста Вячеслава Гришечкина опровергла слухи об алкоголизме кончавшегося артиста.

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