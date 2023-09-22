Особняк Филиппа Киркорова за 12 млн долларов снимут в новом эпизоде фильма "Елки"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров снялся в эпизоде фильма "Елки-10" в собственном особняке в Подмосковье. Дом оценивается примерно в 12 млн долларов, также у артиста на территории есть свой храм, набережная и отдельная кухня для повара.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак"

Киркоров начал строительство своей замка на Маякинском полуострове в тот момент, когда у него появились дети. Особняк располагается на одном гектаре земли около Москвы-реки. Как пишет "КП", стоимость дома риелторы оценивают в 12 млн долларов.

Артист дал разрешение на съемки собственного особняка для эпизода фильма "Елки-10". На территории вокруг дома есть фонтан, зона барбекю, набережная и храм. В часовне есть иконы из Афона, некоторые иконы расписывали художники из Софина.

Киркоров позаботился и о том, чтобы у него были отдельная кухня для повара — сейчас он пристально следит за своим питанием. Помимо этого внутри есть бассейн и спортзал.

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