Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака

1:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ариана Гранде решила подать на развод со своим мужем, агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом, после двух лет брака. Информацию об этом сообщает издание People, ссылаясь на близкие источники.

Фото: Wikipedia

По данным издания, 30-летняя поп-звезда подала соответствующие документы в суд в начале этой недели, и ее муж, Далтон, последовал ее примеру, подав аналогичные документы.

Официальной причиной развода называются "непримиримые разногласия", но, как утверждают источники People, пара приняла это решение в дружественной атмосфере.

Один из источников поделился: "Ари (Ариана Гранде) может сказать только хорошие вещи о Далтоне. Во время их брака он был ее самым большим поклонником".

Новости о расставании Гранде и Гомеса стали известны в июле, однако пара не спешила подавать на развод и предпочла тщательно обдумать этот шаг.

"Они всегда заботились друг о друге и всегда взаимно уважали друг друга на протяжении всего этого процесса", — подчеркнул один из источников.

Ариана Гранде и Далтон Гомес начали свои отношения в январе 2020 года, но официально объявили о своей паре в мае того же года, когда они снялись вместе в клипе на песню "Stuck with U", записанную певицей в сотрудничестве с Джастином Бибером. В конце 2020 года Гранде и Гомес обручились, а их брак был узаконен на скромной церемонии в мае 2021 года, которая прошла в доме певицы в Монтесито. В церемонии присутствовало менее 20 гостей, включая членов семьи молодоженов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

АРИАНА ГРАНДЕ: РАЗВОД и ИЗМЕНА, Мак Миллер, ВНЕШНОСТЬ, концерт в МАНЧЕСТЕРЕ. История Жизни (часть 2)