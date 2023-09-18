Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 16 сентября, и сейчас в Сети много обсуждений предстоящих похорон. На фоне его ухода из жизни, поклонники заинтересовались его родственными связями с известным актером Федором Добронравовым.
Однако, как утверждают журналисты "АиФ", ничего кроме общей фамилии двух звезд не связывает.
"Поэт-песенник родился в 1928 г. в Ленинграде в семье инженера, предки которого были священнослужителями. Актер же родился в Таганроге в 1961 г., в семье строителя и работницы хлебозавода. Единственное, что в какой-то мере объединяет такие непохожие биографии Николая Николаевича и Федора Викторовича, — актерское ремесло".
При этом, поэт закончился Школу-студию МХАТ и даже успел снять в двух известных киноработах "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова".
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