Журналисты опровергли родство Федора и Николая Добронравовых

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Николай Добронравов скончался 16 сентября, и сейчас в Сети много обсуждений предстоящих похорон. На фоне его ухода из жизни, поклонники заинтересовались его родственными связями с известным актером Федором Добронравовым.

Фото: Скриншот с видео, YouTube

Однако, как утверждают журналисты "АиФ", ничего кроме общей фамилии двух звезд не связывает.

"Поэт-песенник родился в 1928 г. в Ленинграде в семье инженера, предки которого были священнослужителями. Актер же родился в Таганроге в 1961 г., в семье строителя и работницы хлебозавода. Единственное, что в какой-то мере объединяет такие непохожие биографии Николая Николаевича и Федора Викторовича, — актерское ремесло".

При этом, поэт закончился Школу-студию МХАТ и даже успел снять в двух известных киноработах "Спортивная честь" и "Возвращение Василия Бортникова".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.