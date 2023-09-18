Актриса Ингеборга Дапкунайте лишилась части доходов после бегства из России

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте покинула Россию со всей семьей и оборвала все связи с русскими, сейчас она проживает в Бельгии. Об этом пишет NEWS.RU.

Фото: prt scr youtube.com/ЗЫГАРЬ

Как пишут журналисты, заработки артистки после бегства из РФ упали, она стала зарабатывать в десятки раз меньше. Так, в скором времени выйдет ее моноспектакль "Привет дождавшимся", билеты на который стоят от 12 до 31 тысячи рублей. Пока что из 192 билетов куплено всего 25.

Предполагается, что актриса планирует сниматься в кино "у своих", а также будет ездить с гастролями по Европе с моноспектаклями. Но заработков как в России у нее уже не будет.

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