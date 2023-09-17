Артисты переживают за состояние Александры Пахмутовой, потерявшей мужа

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские знаменитости выразили поддержку жене ушедшего из жизни 16 августа поэта-песенника Николая Добронравова, 93-летней композиторе Александре Пахмутовой. Звёзды высказали слова соболезнования в своих социальных сетях, как сообщает starhit. ru.

Фото: ВКонтакте

Актёр Стас Садальский признался, что рассматривал эту "тихую гениальную пару как вечную". Он подчеркнул, что все свои лучшие песни "Аля написала в соавторстве с Колей". К нему присоединилась дочь композитора Роберта Рождественского, Екатерина, которая пожелала Пахмутовой "силы и здоровья выстоять", а Добронравову — "светлой памяти".

Юморист Ефим Шифрин также посочувствовал.

"Не стало Николая Добронравова. Трудно представить, как сейчас чувствует себя Александра Николаевна Пахмутова", — поделился он.

Певец Николай Басков не остался в стороне, отметив, что "московские метели", которых Добронравов больше не увидит, пришли. Однако он подчеркнул, что "такие люди останутся с нами навсегда".

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