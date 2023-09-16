Российский актёр Денис Бузин, который дружил с умершим в ночь на 16 сентября в Москве заслуженным артистом РФ Вячеславом Гришечкиным, назвал смерть коллеги большой потерей для российского кино. Об этом сообщает РЕН-ТВ.
С Гришечкиным Бузин познакомился на съёмках сериала "Солдаты", где молодой артист исполнил роль рядового Батона. Также они вместе играли в одном спектакле в 2015 году.
"Репетировали, он тогда ещё не мог запомнить текст для своего персонажа. Я с ним отдельно репетировал", — отметил Бузин.
Он также добавил, что актёры, принимавшие участие в сериале "Солдаты", планировали недавно провести встречу.
"Для меня, и не только для меня, а вообще для всей индустрии, это большая потеря", — заключил собеседник издания.
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