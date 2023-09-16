Российский актёр из, сыгравший в сериалах "Солдаты" и "Бригада" Вячеслав Гришечкин, скончался в пятницу из-за проблем с сердцем. В январе этого года с ним уже случалось несчастье, напомнил "МК".
Тогда всеми узнаваемый артист попал в больницу с подозрением на инфаркт и пролежал в отделении две недели. Он смог рассказать о состоянии здоровья только после выписки, так как речь его была затруднена.
По его словам, тогда он слишком увлёкся своей терапией, но она не помогла. В итоге в область левого лёгкого врачи поставили актёру стент.
Также Гришечкин отмечал, что очень переживал из-за расставания со своим продюсером Дианой. Но был счастлив, что она вернулась к бывшему мужу.
О смерти заслуженного артиста России на 62-м году жизни сообщил 16 марта его коллега Антон Белов.
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