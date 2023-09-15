Певица Нюша приняла участие в откровенной фотосессии, бэкстейджем с которой поделилась в своем блоге. Предполагается, что такой будет обложка ее нового сингла.
Артистка позировала перед камерой без нижнего белья, ее тело обвивали искусственные косы. Изделия имитировали мини-юбку и топик.
32-летняя певица счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Вместе они воспитывают двоих детей – дочь Симбу и сына Саффрона.
Ранее артистка рассказала, что ей приходится делать иглоукалывания, чтобы восстановиться после родов.
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Артистка напомнила, какой жесткой и властной была Алла Пугачева.