Певица Нюша выложила фото в платье из волос

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Нюша приняла участие в откровенной фотосессии, бэкстейджем с которой поделилась в своем блоге. Предполагается, что такой будет обложка ее нового сингла.

Фото: личный аккаунт Нюши в Инстаграм

Артистка позировала перед камерой без нижнего белья, ее тело обвивали искусственные косы. Изделия имитировали мини-юбку и топик.

32-летняя певица счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Вместе они воспитывают двоих детей – дочь Симбу и сына Саффрона.

Ранее артистка рассказала, что ей приходится делать иглоукалывания, чтобы восстановиться после родов.

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