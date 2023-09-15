Дочь Стриженовой Анастасия честно рассказала о трудностях вынашивания двойни

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь телеведущей Екатерины Стриженовой Анастасия стала многодетной мамой, родив двойню. У них с супругом уже есть старший сын Петр, родившийся в 2018 году. В своем блоге 35-летняя мамочка рассказала, как тяжело ей далась вторая беременность.

Фото: личный аккаунт Екатерины Стриженовой в Инстаграм

"Мне было очень плохо, а потом лучше, потом невыносимо и вновь лучше. Все двоилось — двойная тошнота, двойная головная боль. Но это все того стоило, безусловно. Я выдержала до 38-й недели, водила машину и чуть чуть даже работала в третьем триместре, занималась старшим, готовила", — призналась Настя.

Она обратилась к своему супругу, финансисту Петру Грищенко и поблагодарила его за поддержку. В своем посте Анастасия пожелала всем девушкам сил и здоровья.

"Я желаю здоровья и сил всем тем, кто сейчас ожидает или кто будет ожидать. Или тем, кто пережил уже это все. Девочки, если мы можем творить такое, то нет ничего в жизни, что нам неподвластно. Но все 38 недель я понимала одно, что дальше — будет сложнее… Гораздо сложнее вырастить достойного человека, чем родить двоих, даже без кесарево, даже с шестиминутной разницей", — отметила Анастасия.

Ранее Екатерина Стриженова рассказала, что двое ее новорожденных внука получили имена Александр и Георгий. Она показала процесс крещения мальчиков.

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