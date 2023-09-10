Модель Виктория Боня обиделась на Бородину после слов о пластике

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Виктория Боня опубликовала в соцсетях пост, в котором назвала свою бывшую коллегу по "Дому-2" Ксению Бородину "главным рекламщиком ширпотреба". Модель обиделась на слова телеведущей про пластику.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Накануне Ксения Бородина высказала свое мнение относительно пластических операций. Звезда не против вмешательства в организм, но считает, что оно должно быть умеренным. Телеведущая не стала указывать конкретных имен, однако на этот пост отреагировала Виктория Боня, которая недавно сделала пластику.

"Напомню, это слова от главного рекламщика барахла и ширпотреба, у которого в свое время магазин на диване работал круглосуточно. Честный человек не стала указывать, что перешила свой нос, сделала грудь, зубы и многое другое", — высказалась Боня.

Ранее журналистка Ксения Собчак прокомментировала фотографии Виктории Бони после пластической операции.

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