Телеведущая Ксения Собчак сравнила Боню со свинкой Пеппой из-за пластики

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак язвительно прокомментировала изменения во внешности своей бывшей коллеги по "Дому-2" Виктории Бони.

Фото: личный аккаунт Ксении Собчак в Инстаграм

Боня опубликовала в соцсетях первые фотографии после дорогостоящей пластической операции, на которые отреагировала Собчак. Она поиздевалась над блогершой, написав, что та стала похожа на персонажа из мультфильма "Свинка Пеппа".

"Да мы уже все волнуемся", — иронично ответила Ксения на слова Бони, сообщившей, что она скоро покажет все изменения на лице.

Напомним, что недавно 43-летняя Виктория Боня сообщила в соцсетях, что отправилась в США к звездному хирургу ради пластики, которая обошлась ей в 20 миллионов рублей. После проведенной операции блогерше пришлось оправдываться, почему ее нос уменьшился.

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