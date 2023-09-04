Виктория Боня ответила, почему ее нос резко уменьшился после пластики

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

StarHit пишет, что Виктория Боня недавно решила сделать пластическую операцию для изменения формы глаз. Процедура была проведена в американской клинике и обошлась ей в 250 тысяч долларов. Виктория, хотя очень довольна результатом, пока не спешит показывать свое обновленное лицо публично. Она призналась, что помимо изменения формы глаз, также вкачала жир в губы, чтобы достичь более сбалансированных черт лица.

Фото: Личный аккаунт Виктории Бони в Instagram

Теперь Виктория уже может выходить в свет, но она предпочитает прикрывать глаза солнцезащитными очками. Поклонники звезды заметили, что у нее почему-то нос стал значительно меньше, чем раньше. Подписчики Бони выражают свою озабоченность и комментируют изменения в ее внешности после пластической операции. Они задают вопросы о ее носе и выражают недовольство результатами. Однако, Виктория отмечает, что рука хирурга не касалась носа, и все изменения, которые видны на последних фотографиях, связаны лишь сильным отеком.

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