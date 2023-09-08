Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Взрослый "каратист" избил подростков, потому что они отказались пить с ним пиво
Депутат Госдумы предложил отменить плату за проезд одной остановки в транспорте
Марочко: ВС Украины сменили тактику атак на Краснолиманском направлении
Рогов: ВСУ применяют принцип каруселей из-за истощения резервов в Запорожской области
Учителя физкультуры задержали за распространение наркотиков в Москве
В Госдуму внесли проект, уточняющий статью о контрабанде табака и алкоголя в ЕАЭС
Марочко: ситуация позволяет вести фиксацию перемещения войск ВСУ в самом Купянске
Академик Либанова: Украина рискует попасть в "спираль смерти" из-за низкой рождаемости
Психолог Дугенцова: проблема зависимости подростков от вейпов уходит корнями в прошлое

Прилепин: Галкин* и Смольянинов** считают Россию злом из-за либеральных взглядов

1:23
Шоу-бизнес

Российский писатель Захар Прилепин заявил, что юморист Максим Галкин* и актёр Артур Смольянинов** считают Россию злом из-за своих либеральных взглядов.

Прилепин: Галкин* и Смольянинов** считают Россию злом из-за либеральных взглядов
Фото: openverse.org

По его словам, сейчас важно, чтобы в кино и на телевидении открывались новые имена. В интервью сайту aif.ru писатель объяснил поведение Галкина*, Смольянинова* и других покинувших Россию знаменитостей либеральной позицией.

"Неплохие актёры, увы, простите, в большинстве своём — выкормыши либеральной среды и либерального воспитания, где априори очевидно: Россия — зло, которая никак не придёт в Европу, и прошлое наше — ужасно, поэтому нам надо каяться и платить, и слушаться старших", — отметил Прилепин.

Он добавил, что для таких людей "старшими" являются Соединённые Штаты Америки. При этом писатель подчеркнул: в России есть культурные деятели, противостоящие подобным взглядам.

Ранее Прилепин сообщил, что певица Алла Пугачёва, уехавшая в Израиль после начала СВО, уже не имеет "никакого значения", поскольку стала "старенькой". Он предложил ей вернуться в РФ и жить в своём особняке.

* Физическое лицо, исполняющее функцию иностранного агента.

** Внесен в Российской Федерации в список экстремистов и террористов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Генерал ФСБ раскрыл судьбу угнавшего вертолёт на Украину предателя

Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба

Генерал ФСБ Михайлов рассказал о судьбе угнавшего вертолёт ВС РФ на Украину предателя
Baza: в Ростове прогремел взрыв
Сработала система ПВО. В Ростове-на-Дону прогремел взрыв около штаба ЮВО
Говорили исключительно по-русски: украинка пожаловалась на "издевательства" в Израиле
Замужняя артистка Екатерина Шпица привлекла к себе всеобщее внимание
Чайковский разочаровался в Толстом из-за морализма Сергей Лебедев Новая встреча между Белградом и Приштиной назначена на 14 сентября Михаил Плисюк Грант Шэппс: скандальный авантюрист в британском оборонном ведомстве Александр Артамонов
Разин считает, что не смог уберечь Шатунова от трагедии
"Худенькая кучерявая": Настя Ивлеева рассказала об общении с Пугачёвой
Массированный удар РФ у Работино: около 100 боевиков ВСУ уничтожены
Массированный удар РФ у Работино: около 100 боевиков ВСУ уничтожены
Последние материалы
В Госдуму внесли проект, уточняющий статью о контрабанде табака и алкоголя в ЕАЭС
Марочко: ситуация позволяет вести фиксацию перемещения войск ВСУ в самом Купянске
Академик Либанова: Украина рискует попасть в "спираль смерти" из-за низкой рождаемости
Психолог Дугенцова: проблема зависимости подростков от вейпов уходит корнями в прошлое
Гарик Харламов стал зятем Ларисы Гузеевой во время съёмок нового фильма
SHOT: ВСУ стали покрывать беспилотники ядом, вызывающим ожоги кожи и отравление
Прилепин: Галкин* и Смольянинов** считают Россию злом из-за либеральных взглядов
Подполковник ЛНР Марочко: среди военных ВСУ возросли не боевые потери
CNN: Ким Чен Ын приедет в Москву за военными технологиями и российскими товарами
JCI: витамины С и Е провоцируют развитие рака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников