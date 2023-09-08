Прилепин: Галкин* и Смольянинов** считают Россию злом из-за либеральных взглядов

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Российский писатель Захар Прилепин заявил, что юморист Максим Галкин* и актёр Артур Смольянинов** считают Россию злом из-за своих либеральных взглядов.

Фото: openverse.org

По его словам, сейчас важно, чтобы в кино и на телевидении открывались новые имена. В интервью сайту aif.ru писатель объяснил поведение Галкина*, Смольянинова* и других покинувших Россию знаменитостей либеральной позицией.

"Неплохие актёры, увы, простите, в большинстве своём — выкормыши либеральной среды и либерального воспитания, где априори очевидно: Россия — зло, которая никак не придёт в Европу, и прошлое наше — ужасно, поэтому нам надо каяться и платить, и слушаться старших", — отметил Прилепин.

Он добавил, что для таких людей "старшими" являются Соединённые Штаты Америки. При этом писатель подчеркнул: в России есть культурные деятели, противостоящие подобным взглядам.

Ранее Прилепин сообщил, что певица Алла Пугачёва, уехавшая в Израиль после начала СВО, уже не имеет "никакого значения", поскольку стала "старенькой". Он предложил ей вернуться в РФ и жить в своём особняке.

* Физическое лицо, исполняющее функцию иностранного агента.

** Внесен в Российской Федерации в список экстремистов и террористов.