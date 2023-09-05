Прилепин заявил, что "старенькая" Алла Пугачёва не имеет никакого значения для общества в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По мнению писателя Захара Прилепина, артисты, которые покинули Россию, могут вернуться на родину и без труда продолжить свою профессиональную деятельность. По его словам, в РФ по-прежнему находится огромное количество "ждунов" подобных представителей шоу-бизнеса.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Прилепин подчеркнул, что общественная структура должна меняться, чтобы возвращающиеся из зоны специальной военной операции бойцы не видели тех же "королей" на местах, передаёт Телеканал "360".

Он также отметил, что многие артисты, уехавшие за границу, постепенно возвращаются в Россию и возобновляют свою деятельность, так как начинают видеть изменения в политической обстановке. В то же время некоторые из них всё ещё считают себя влиятельными в обществе, хотя это может быть не так. В числе таких знаменитостей Прилепин упомянул певицу Аллу Пугачёву.

"Она старенькая уже. Пускай вернётся, живёт в своем доме. Она же никакого значения не имеет уже", — отметил собеседник Прилепин.

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