Александр и Екатерина Стриженовы обнимают внуков в церкви

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StarHit пишет, что 55-летняя актриса Екатерина Стриженова поделилась с публикой радостной новостью. В конце августа у дочери Екатерины и Александра Стриженовых Анастасии, уже воспитывающей первенца Петра, родились двое сыновей. Актриса не может поверить в огромное счастье, которое ей подарила ее наследница. Стриженова также сообщает, что малышей крестили именами Александр и Георгий. Подписчики поздравляют Екатерину и ее семью с важным событием и желают в комментариях счастья и благополучия. Они отмечают, что малыши и бабушка с дедушкой выглядят прекрасно и желают им здоровья и радости.

Фото: Личный аккаунт Екатерины Стриженовой в Instagram

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