Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишут РИА Новости.
Источники агентства сообщают, что артист находится в неврологической реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.
Ранее о смерти актера сообщили в пресс-службе Российского академического театра, однако позднее новость была удалена и заменена на сообщение о мошенниках. Оказалось, что супругу и родителей артиста жесткого обманули злоумышленники.
Сейчас за жизнь 40-летнего артиста сражаются врачи. Сам актер еще восемь лет назад перенес инсульт и был прикован к кровати.
Ранее жена Янина Дарья рассказала о самочувствии артиста.
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