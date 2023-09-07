Врачи НИИ Склифосовского рассказали о тяжелом состоянии Алексея Янина

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Янин находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщили врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Источники агентства сообщают, что артист находится в неврологической реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее о смерти актера сообщили в пресс-службе Российского академического театра, однако позднее новость была удалена и заменена на сообщение о мошенниках. Оказалось, что супругу и родителей артиста жесткого обманули злоумышленники.

Сейчас за жизнь 40-летнего артиста сражаются врачи. Сам актер еще восемь лет назад перенес инсульт и был прикован к кровати.

Ранее жена Янина Дарья рассказала о самочувствии артиста.

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