Жена Алексея Янина сообщила последние данные о самочувствии актера

Супруга актера Алексея Янина, за жизнь которого сейчас борются врачи НИИ им. Склифосовского, рассказала об отсутствии изменений в состоянии мужа.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Она также отметила, что не изменилась и ситуация, касающаяся тех мошенников, что обманули ее и родных Алексея.

"Изменений в состоянии Алексея нет, мошенников, которые нас обманули, тоже", — заявила Янина в беседе со StarHit.

Дарья Янина была вынуждена обратиться в полицию после того, как стала жертвой злоумышленников. Мошенники позвонили ей и сообщили о смерти мужа, представившись сотрудниками НИИ им. Склифосовского.

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