Екатерина Шпица обнималась на премьере с актёром Михаилом Горевым

1:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Светская премьера фильма "У людей так бывает" прошла 6 сентября в кинотеатре "Художественный" в Москве. Эта кинокартина является лирической драмой, которая собрала впечатляющий актёрский состав, включая Екатерину Вилкову, Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Кирилла Кяро, Любовь Толкалину, Сергея Угрюмова, Галину Польских и Константина Лавроненко. Фильм также включает в себя последнюю работу актёра и режиссёра Владимира Меньшова, который ушёл из жизни в 2021 году.

Фото: Официальное сообщество Екатерины Шпицы в соцсети "В Контакте"

Одной из главных героинь фильма сыграла Екатерина Шпица, и на светской премьере она привлекла внимание общественности своим великолепным нарядом. Актриса пришла на красную дорожку в изумительном чёрном мини-платье, украшенном стразами. Этот наряд с открытыми плечами и короткой юбкой подчеркнул загорелые плечи и длинные ноги актрисы. Её образ был дополнен прозрачными лодочками телесного цвета, усыпанными стразами.

В течение вечера она также была замечена в объятиях с актёром Михаилом Горевым, который также снялся в фильме "У людей так бывает". Фотографии показывают, как Шпица положила руку на плечо Горева, а он обнял её за талию.

Нет данных о том, присутствовал ли муж Шпицы на этой сцене. В 2018 году актриса вступила в брак с директором сети фитнес-центров Русланом Пановым.

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