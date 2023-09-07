Светская премьера фильма "У людей так бывает" прошла 6 сентября в кинотеатре "Художественный" в Москве. Эта кинокартина является лирической драмой, которая собрала впечатляющий актёрский состав, включая Екатерину Вилкову, Константина Хабенского, Юрия Стоянова, Кирилла Кяро, Любовь Толкалину, Сергея Угрюмова, Галину Польских и Константина Лавроненко. Фильм также включает в себя последнюю работу актёра и режиссёра Владимира Меньшова, который ушёл из жизни в 2021 году.
Одной из главных героинь фильма сыграла Екатерина Шпица, и на светской премьере она привлекла внимание общественности своим великолепным нарядом. Актриса пришла на красную дорожку в изумительном чёрном мини-платье, украшенном стразами. Этот наряд с открытыми плечами и короткой юбкой подчеркнул загорелые плечи и длинные ноги актрисы. Её образ был дополнен прозрачными лодочками телесного цвета, усыпанными стразами.
В течение вечера она также была замечена в объятиях с актёром Михаилом Горевым, который также снялся в фильме "У людей так бывает". Фотографии показывают, как Шпица положила руку на плечо Горева, а он обнял её за талию.
Нет данных о том, присутствовал ли муж Шпицы на этой сцене. В 2018 году актриса вступила в брак с директором сети фитнес-центров Русланом Пановым.
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