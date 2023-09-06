Телеведущий Михаил Ширвиндт с семьей уехал из Москвы после перепалки с Талызиной

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга писателя и публициста Михаила Ширвиндта Анастасия в своем блоге рассказала о переезде. Вся семья теперь будет жить заворотом — роскошную квартиру на Патриарших прудах они продали.

Фото: prt scr youtube.com/михаил ширвиндт

Жена писателя призналась, что такое решение стало для нее изменением привычного уклада жизни. В посте она написала о том, что прощается со своими установками по отношению к пространству, обществу и вещам.

По ее словам, сейчас для нее стал важно комфорт, нежели престиж. Большую часть вещей она раздала друзьям, внедрила в жизнь правило — перед покупкой новой вещи отдать старые три, а также стремиться к чему-то уникальному, а не однотипному.

Ранее телеведущий Михаил Ширвиндт назвал актрису Валентину Талызина "полоумной старухой" после ее разгромного интервью Вячеславу Манучарову. В свою очередь артистка напомнила ему, что до сих пор популярная, а он стал известным лишь благодаря отцу.

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