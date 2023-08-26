Телеведущий Михаил Ширвиндт отчитал Вячеслава Манучарова, который, по его словам, собирает несчастных пожилых женщин для интервью. Он привёл в пример Валентину Талызину, Татьяну Васильеву и Ангелину Вовк.
Ведущий шоу "Я и моя собака" и "Съедобное-несъедобное" отметил, что сейчас в Сети сочиняют мемы про интервью актрисы Валентины Талызиной.
"Хотите получить гражданство Израиля? Обратитесь к Талызиной, она найдёт вам еврейские корни", — процитировал сын Александра Ширвиндта одну из интернет-шуток.
Телеведущий заверил, что ему очень жалко эту несчастную актрису.
"Мне не жалко знаете кого? Вячеслава Манучарова", — объяснил Михаил.
Он назвал блогера мелким провокатором, который лазает по просторам интернета в поисках несчастных женщин, чтобы разговаривать с ними с умным видом. Ширвиндт-младший отметил, что, если бы не Манучаров, то мнения актрис остались лишь фактом их личной биографии.
Вспомнил телеведущий и актрису Татьяну Васильеву, которая, по его словам, плохо отзывается о коллегах. Привёл в пример он и Ангелину Вовк, которая пообещала поехать на фронт с Хрюшей и Степашкой.
Ширвиндт вспомнил фильм Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки". Он отметил, что сюжет этого фильма стал реальностью, в которой мы сейчас живём.
Ранее Михаил Ширвиндт высказался об увольнении Лии Ахеджаковой.
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