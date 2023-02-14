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Ширвиндт об увольнении Ахеджаковой: по-моему, мы приехали

Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт поражён тем, что простое утверждение о том, что Лия Ахеджакова является замечательной актрисой, воспринимается уже как поступок.

Ширвиндт об увольнении Ахеджаковой: по-моему, мы приехали

Ведущий передачи "Съедобное Несъедобное" записал видео, в котором объясняет, какие последствия могут наступить для того, кто похвалит в нынешнее время народную артистку России Лию Ахеджакову.

"По-моему, мы приехали. Сказать, что Ахеджакова замечательная актриса значит совершить поступок, за который чернь тебя проклянёт, люди просвещённые зауважают, а каратели тебя за это могут покарать. О времена, о нравы!" — сказал Ширвиндт-младший и поздравил всех с праздником любви.

Ранее народный артист РСФСР Александр Ширвиндт сообщил об уходе Ивана Урганта в рассвете сил.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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