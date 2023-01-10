Ширвиндт об Иване Урганте: к сожалению, ушëл из жизни в рассвете творческих сил

Александр Ширвиндт "похоронил" Ивана Урганта, сообщив об этом в рубрике "Забытые имена".

Народный артист России торжественно рассказал об артисте из прошлого — Иване Урганте.

Траурное чëрно-белое видео со скорбным известием опубликовал в своëм микроблоге сам Иван Ургант.

"К сожалению, Иван Андреевич ушëл из жизни в рассвете своих творческих сил", — сказал Ширвиндт с экрана, отметив, что это произошло как-то незаметно.

Ургант отреагировал на новость ошеломлëнно.

"Как ушëл? Я жив! Да вы что?" — воскликнул телеведущий.

Ширвиндт же невозмутимо продолжил вести телепередачу.

"Наша следующая страничка — Вячеслав Манучаров", — сказал маститый артист.

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