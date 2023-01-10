Александр Ширвиндт "похоронил" Ивана Урганта, сообщив об этом в рубрике "Забытые имена".
Народный артист России торжественно рассказал об артисте из прошлого — Иване Урганте.
Траурное чëрно-белое видео со скорбным известием опубликовал в своëм микроблоге сам Иван Ургант.
"К сожалению, Иван Андреевич ушëл из жизни в рассвете своих творческих сил", — сказал Ширвиндт с экрана, отметив, что это произошло как-то незаметно.
Ургант отреагировал на новость ошеломлëнно.
"Как ушëл? Я жив! Да вы что?" — воскликнул телеведущий.
Ширвиндт же невозмутимо продолжил вести телепередачу.
"Наша следующая страничка — Вячеслав Манучаров", — сказал маститый артист.
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