Певица Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие интимной жизни с молодым супругом

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова стала женой три месяца назад, она вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Мужчина младше исполнительницы на 19 лет.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Новоиспеченным супругам пришлось быстро расстаться — по работе Татьяна отчалила в Москву на сьемки клипа, а ее молодой муж остался в Санкт-Петербурге.

В программе "Ты не поверишь!" на НТВ Буланова призналась, что съемки выматывают ее — она не успевает правильно питать и высыпаться, не говоря уже о встречах с супругом.

"Я не бываю дома. Мужа не видела уже пять дней. Я на корабле с каким-то посторонним мужчиной, который меня то за ногу привяжет, то вверх куда-то подкинет", — шутливо пожаловалась артистка.

Сейчас с молодым мужем им совсем не до интимной близости, так как у артистки очень много работы. Она постоянно в разъездах, поэтому ей пришлось отказаться и от медового месяца.

Ранее Певица Татьяна Буланова подвела итоги трех месяцев брака с молодым супругом.

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