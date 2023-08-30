Певица Татьяна Буланова подвела итоги трех месяцев брака с молодым супругом

Российская певица Татьяна Буланова в начале лета этого года вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. Для артистки этот брак стал третьим по счету, и первым, в котором исполнительница согласилась взять фамилию мужа.

Фото: prt scr youtube.com/СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА

Певица дала небольшое интервью изданию Woman.ru, в котором поделилась впечатлениями за прошедшие три месяца после свадьбы. По словам Булановой, он безгранично счастлива и ее совершенно не смущает разница в возрасте.

"Мне замечательно живется. Статус жены для меня не новый, так что я привычна. Я всегда за институт брака, хоть сейчас и говорят, что штамп в паспорте ничего не значит. Я за традиции, у нас в стране так принято и не важно, что считают за границей. Если люди любят друг друга, то нужно создавать семью!" — поделилась мнением Буланова.

Звезда также отметила, что вопреки расхожему мнению, отношения в паре не поменялись после того, как паспорте появился штамп.

Ранее певица Татьяна Буланова рассказала, как ей удается сохранять привлекательность в свои 54 года

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