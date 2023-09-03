Актер Максим Аверин прекратил отношения с возлюбленной из-за привязанности

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Максим Аверин, известный по роли в сериале "Глухарь", признался, что закончил длительные романтические отношения из-за появившегося чувства привязанности. Личным моментом он поделился в интервью для журнала "Караван историй".

Фото: prt scr youtube.com/Canada Plus

"Я был в отношениях много лет, была семья, но в какой-то момент пришлось отпустить. Как только ты понимаешь, что есть привязанность, благодарность, но нет любви, — уходи. Не обманывай", — подчеркнул Аверин.

По словам Аверина, любовь ушла, а привязанность осталась. Они приняли решение расстаться и смогли сохранить теплые отношения. Артист признался, что благодарен за пережитую любовь.

"Мы привязываемся иногда к человеку, как к вещи, и говорим: это мои очки. А они вот возьмут и разобьются. Поэтому я взял на себя смелость после многих лет закончить отношения", — заключил артист.

Также он отметил, что ужиться с ним непросто — он умеет любить, но очень ревнив.

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