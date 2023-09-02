Певец SHAMAN рассказал о школьных рисунках с Путиным

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, в честь Дня знаний дал интервью изданию StarHit. В беседе с журналистами артист рассказал о своих школьных годах.

Фото: Инстаграм SHAMANа

Оказывается, Ярослав является не только талантливым музыкантом, но и хорошим художником. По его словам, иногда на контрольных вместо листочка с выполненными заданиями, он возвращал различные рисунки. Помимо этого, он также разрисовывал учебники.

"Портреты одноклассников и разных и исторических личностей… Как-то даже нашего президента в учебнике изобразил. Правда, к таким художествам учителя были не очень благосклонны", — поделился SHAMAN.

Как признался артист, он не был отличником и даже прогуливал уроки. При этом он уже тогда знал, что хочет связать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Ранее Ярослав рассказал об отношениях с женой в непростой период жизни.

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