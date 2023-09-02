Певица Дарья Клюшникова вышла на связь после смерти супруга Алексея Янина

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сегодня, 2 сентября, стало известно о смерти актера Алексея Янина, который последние восемь лет боролся с последствиями инсульта. Вдова артиста опубликовала в соцсетях пост, в котором поделилась своими мыслями о трагедии, а также поделилась редкими совместными фото.

Фото: личный аккаунт Дарьи Клюшниковой в Инстаграм

"Сегодня утром, 2 сентября, не стало Леши. Это невероятно большая утрата для меня, нашей семьи и всех, кто его знал. Мы прошли через многое вместе, и его отсутствие оставляет огромную пустоту в моей жизни", — написала артистка.

Звезда также поблагодарила близких и коллег артиста, которые помогали ухаживать за тяжелобольным Яниным.

История отношений звезды "Фабрики звезд" и актера началась в 2009 году на Гоа. Пара во время отдыха на тропическом острове начала общаться, а позже в Москве несколько раз сходили на свидание. В 2012 Клюшникова и Янин поженились, а позже у них родился сын Андрей. В 2015 произошла трагедия — у Алексея случился обширный инсульт.

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