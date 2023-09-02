Мать скончавшегося Алексея Янина не смогла сдержать слез

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Алексей Янин скончался ночью, не приходя в сознание. На фоне последствий обширного инсульта, случившегося восемь лет назад, у него произошёл судорожный припадок и приступ эпилепсии. Ему было 40 лет.

Фото: prt scr youtube.com/Человеческие истории

Все эти годы за ним присматривала и ухаживала мать, Ольга Андреевна, которая сейчас не готова и не хочет общаться с журналистами. В беседе с Woman.ru она попросила о сострадании.

"Спасибо за соболезнования. Имейте сострадание… Я сейчас не могу ни с кем разговаривать. Такая беда…" — сказала Ольга Янина и расплакалась.

Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра, где долгие годы служил Янин, сообщили о смерти актера.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.