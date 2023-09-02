Актер Алексей Янин скончался ночью, не приходя в сознание. На фоне последствий обширного инсульта, случившегося восемь лет назад, у него произошёл судорожный припадок и приступ эпилепсии. Ему было 40 лет.
Все эти годы за ним присматривала и ухаживала мать, Ольга Андреевна, которая сейчас не готова и не хочет общаться с журналистами. В беседе с Woman.ru она попросила о сострадании.
"Спасибо за соболезнования. Имейте сострадание… Я сейчас не могу ни с кем разговаривать. Такая беда…" — сказала Ольга Янина и расплакалась.
Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра, где долгие годы служил Янин, сообщили о смерти актера.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская шахматистка Александра Горячкина сочла странным тот факт, что 16-летняя фигуристка Алина Горбачёва живёт с тренером.