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Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег

2:31
Шоу-бизнес

Весной суд удовлетворил иск Муцениеце и выписал Прилучного из ее четырехкомнатной квартиры на западе Москвы. Но актриса решила пойти до конца и потребовала от бывшего мужа еще и компенсировать затраты, которые она понесла.

Агата Муцениеце снова судится с Павлом Прилучным: требует денег
Фото: Wikipedia

Судя по тому, что все вопросы бывшие супруги по-прежнему решают через своих представителей, мирные времена между ними так и не наступили. На этот раз актриса обратилась с иском в Головинский районный суд и просит, чтобы экс-супруг оплатил адвокатов, на услуги которых она потратилась во время недавнего разбирательства. Сумма, к слову, совсем не звездная.

"Прилучная Агата требует взыскать с Прилучного Павла судебные расходы в размере 51 тысячи рублей, — прокомментировали в пресс-службе новые претензии 34-летней звезды. — Речь идет об издержках, которые она понесла, в том числе — работе юристов". Те обошлись Муцениеце не очень дорого, но оно и понятно — проблему с документами тогда удалось решить всего за два заседания.

Несмотря на то, что отношения с бывшей женой сложно назвать теплыми, Павел регулярно проводит время с детьми от Агаты — 10-летним Тимофеем и 7-летней Мией. Ребята летают вместе с отцом и его новой женой, Зепюр Брутян, за границу, часто приезжают в их загородный дом. Сами же родители, очевидно, стараются не пересекаться. Могли бы сделать это на линейке 1 сентября, но и тут не срослось. Правда, в качестве причины своего отсутствия Прилучный предъявил руку с капельницей: мол, пока "дети пошли в школу, папа с температурой".

Напомним, Павел и Агата развелись в июне 2020 года после девяти лет брака. Все прошло достаточно мирно — никаких споров ни за детей, ни за имущество. Актриса оставила бывшему загородный дом, а сама с сыном и дочкой перебралась в ту самую просторную квартиру на западе столицы. Ее стоимость оценивается в 28-30 тысяч рублей, дизайном апартаментов в основном занималась именно Муцениеце.

"Квартира моя. Мы ее купили в браке, но я ее оставила себе, а ему оставила дом. Все честно. Вот, кстати, про имущество мы вообще не ссорились, не делили", — делилась она в одном из интервью.

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"Делает вид, что меня не существует". Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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