Потерявшая мужа Диана Гурцкая не общается с посторонними

1:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После потери супруга Диана Гурцкая практически избегает общественных мероприятий. Певица глубоко переживает неожиданную утрату своего мужа Петра Кучеренко. Тем не менее на этот раз артистка сделала исключение. В честь Дня знаний она появилась в Кремле вместе с другими знаменитостями, сообщил "МК".

Фото: Официальное сообщество Дианы Гурцкая в соцсети "В Контакте"

Присутствующие заметили сильные изменения в певице. Теперь артистка не улыбается и избегает контакта с незнакомцами. На этот раз в Кремле Гурцкая появилась без излишнего макияжа, что ранее было редкостью для неё.

Перед своим выступлением артистка провела время в гримёрной в одиночестве. Затем она вышла на сцену в окружении помощников, которые берегли её от лишних посторонних контактов. Когда звезда начала петь, многие из присутствующих не смогли сдержать слёзы. Даже мужчины были тронуты её выступлением. При этом стоит отметить, что эмоциональные переживания не повлияли на силу голоса певицы — её вокал остался мощным как прежде.

Близкие к певице подтверждают, что она пока не в силах прийти в себя. Гурцкая регулярно посещает кладбище и ухаживает за могилой своего мужа.

После выступления артистка немедленно покинула Кремль, избежав контактов с журналистами.

"Она не может разговаривать", — говорят в окружении певицы.

Напомним, что супруг артистки, Пётр Кучеренко, скончался в мае от сердечного приступа на борту самолёта. Ему было 46 лет.

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