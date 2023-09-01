Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночью в небе над Псковской областью уничтожен неопознанный объект
Илон Маск едко пошутил над преклонным возрастом президента США Байдена
BZ: ФРГ избавилась от газовой зависимости от РФ, но она вернулась через "чёрный ход"
Экс-советник главы Пентагона о завершении конфликта на Украине: сядьте и начините слушать
Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост — изолируем Крым
Конгрессвуман Грин: БРИКС сломит и разрушит США — Что произойдет с нашими детьми?
Конгрессвуман Грин: Россия побеждает в конфликте на Украине — Запад врёт
Спустя 19 лет установлена личность неопознанного террориста-захватчика школы в Беслане
Кандидат в президенты США признал вину Вашингтона в подрыве "Северных потоков"

Потерявшая мужа Диана Гурцкая не общается с посторонними

1:38
Шоу-бизнес

После потери супруга Диана Гурцкая практически избегает общественных мероприятий. Певица глубоко переживает неожиданную утрату своего мужа Петра Кучеренко. Тем не менее на этот раз артистка сделала исключение. В честь Дня знаний она появилась в Кремле вместе с другими знаменитостями, сообщил "МК".

Потерявшая мужа Диана Гурцкая не общается с посторонними
Фото: Официальное сообщество Дианы Гурцкая в соцсети "В Контакте"

Присутствующие заметили сильные изменения в певице. Теперь артистка не улыбается и избегает контакта с незнакомцами. На этот раз в Кремле Гурцкая появилась без излишнего макияжа, что ранее было редкостью для неё.

Перед своим выступлением артистка провела время в гримёрной в одиночестве. Затем она вышла на сцену в окружении помощников, которые берегли её от лишних посторонних контактов. Когда звезда начала петь, многие из присутствующих не смогли сдержать слёзы. Даже мужчины были тронуты её выступлением. При этом стоит отметить, что эмоциональные переживания не повлияли на силу голоса певицы — её вокал остался мощным как прежде.

Близкие к певице подтверждают, что она пока не в силах прийти в себя. Гурцкая регулярно посещает кладбище и ухаживает за могилой своего мужа.

После выступления артистка немедленно покинула Кремль, избежав контактов с журналистами.

"Она не может разговаривать", — говорят в окружении певицы.

Напомним, что супруг артистки, Пётр Кучеренко, скончался в мае от сердечного приступа на борту самолёта. Ему было 46 лет.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Диана Гурцкая - Ты знаешь, мама...
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Вертолёты Ми-8 уничтожены после столкновения в небе над ДНР

Вертолёты Ми-8 потерпели крушение над Донецкой областью.

Столкнувшиеся в небе над ДНР вертолёты Ми-8 уничтожены
С 1 сентября россиян ждут изменения в здравоохранении и образовании: появится "золотой стандарт"
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Путин и Си отказались от личного присутствия на саммите G20. Что это значит?
Конюх похитил 16-летнюю наездницу в Калининграде
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Под Москвой застрелили экс-депутата Дагестана Ахмеда Гамзаева
Ходаковский рассказал об атаках ВСУ на его батальон: выпускают до двухсот снарядов в день
Эксперт назвал срок начала контрнаступательной операции ВС РФ
Эксперт назвал срок начала контрнаступательной операции ВС РФ
Последние материалы
Экс-советник главы Пентагона о завершении конфликта на Украине: сядьте и начините слушать
Генерал ВС США Ходжес призвал разрушить Крымский мост — изолируем Крым
Конгрессвуман Грин: БРИКС сломит и разрушит США — Что произойдет с нашими детьми?
Конгрессвуман Грин: Россия побеждает в конфликте на Украине — Запад врёт
Спустя 19 лет установлена личность неопознанного террориста-захватчика школы в Беслане
Кандидат в президенты США признал вину Вашингтона в подрыве "Северных потоков"
Борзенко: "У России есть всего полтора месяца для контрнаступления"
Киев угрожает ударить новой ракетой по Камчатке, Севастополю и Кронштадту
Телеведущая поделилась секретом, как быстро реанимировать заплаканные глаза
Как избавиться от боли в горле: Советы экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников