Певица Диана Гурцкая пережила ещё одну утрату в лице смерти Тото Кутуньо

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После похорон мужа Петра Кучеренко певица Диана Гурцкая перестала вести публичную жизнь и отказалась давать концерты. Сообщалось, что она страдает от серьёзной депрессии. Смерть итальянского певца Тото Кутуньо, который был её близким другом, стала для неё ещё одной большой утратой. Скончался в больнице из-за рецидива онкологического заболевания.

Фото: Официальная группа Дианы Гурцкая в соцсети "В Контакте"

Гурцкая призналась, что Кутуньо для неё — настоящая легенда. Его талант и способность тонко чувствовать зрителя всегда вызывали восхищение. Певица также вспомнила о выступлении дуэтом с песней "Solo Noi".

"Для меня работа с ним — большая школа, невероятный опыт. Это невосполнимая утрата для мира музыки. Это удивительнейший человек, это гений, это легенда", — написала Гурцкая в соцсетях.

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Диана Гурцкая и Тото кутуньо - "Solo Noi"