Певец Лев Лещенко назвал смерть Тото Кутуньо потерей для всего мира

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель Тото Кутуньо был одним из немногих композиторов, кто смог озвучить целую эпоху. Такое мнение в беседе с "360" высказал российский и советский певец Лев Лещенко.

Фото: prt scr youtube.com/Телеканал КЛЮЧ

Лещенко считает, что уход 80-летнего Тото Кутуньо стал трагедией для всего мира, в частности, для России, ведь он "был другом нашего Отечества".

"Да, я с ним был знаком, очень печальное событие, жалко. Он один из немногих композиторов, который озвучил целую эпоху. И Джо Дассен, и многие другие исполнители пели его песни", — отметил российский артист.

Новость о том, что скончался Тото Кутуньо, сегодня ошарашила многих, в том числе, и российскую певицу Наталью Подольскую. Она подчеркнула, что "так бывает, люди уходят".

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