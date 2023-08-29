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Модель Мария Погребняк поделилась подробностями встречи с Шэрон Стоун

0:41
Шоу-бизнес

Блогер, модель и дизайнер Мария Погребняк рассказала, что имела честь познакомиться и пообщаться с голливудской актрисой Шэрон Стоун. Об этом сообщает издание "Вокруг.ТВ".

Модель Мария Погребняк поделилась подробностями встречи с Шэрон Стоун
Фото: Инстаграм-аккаунт Марии Погребняк

Она поделилась тем, что американка сама проявила к ней внимание, когда они вместе оказались на Каннском кинофестивале.

Шэрон Стоун не смогла устоять перед платьем Погребняк, в котором та предстала на красной дорожке. Модель была в наряде собственной лимитированной коллекции, именно поэтому внимание звезды растрогало ее.

Ранее модель Мария Погребняк поделилась соблазнительными снимками со своего отдыха в Турции.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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