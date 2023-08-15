Мария Погребняк поделилась соблазнительными снимками со своего отдыха в Турции

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Super.ru пишет, что Мария Погребняк, после развода с мужем-футболистом, решила отправиться в отпуск вместе со спутником. Поклонники с завистью следили за ее приключениями и радовались за нее. Сначала она наслаждалась отдыхом в Италии, а теперь решила сменить страну и порадовала своих подписчиков соблазнительными фотографиями из нового места.

Фото: Инстаграм-аккаунт Марии Погребняк

Мария поделилась своей роскошной фигурой в красном бикини, а также предложила подписчикам угадать, где она проводит последний месяц лета, показывая невероятные виды. Поклонники старались угадать, но только один догадливый фолловер предположил, что Мария находится на турецком курорте Каш. Звезда подтвердила его версию.

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