Вдова Юрия Шатунова срочно вернулась в Россию ради установки памятника певцу

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя год после смерти культового солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова в Россию с неожиданным визитом прилетела его супруга. В беседе с журналистами "Комсомольской правды" Светлана Шатунова рассказала, зачем она прилетела в страну.

Фото: prt scr youtube.com/Юрий Шатунов

По словам вдовы Шатунова, она приехала в Москву вместе с детьми, чтобы отдать дань памяти певцу, которому 6 сентября могло бы исполниться 50 лет. Светлана сообщила, что хочет к юбилею установить на могиле Юрия бронзовый памятник.

"На памятнике будет полное имя мужа и его автограф. На следующей неделе уже всё будет готово. С 30 августа по 6 сентября доступ к могиле Юры будет закрыт, поскольку мастер будет устанавливать скульптуру", — поделилась супруга артиста.

Женщина добавила, что церемония открытия монумента состоится 6 сентября в 10 часов утра на могиле артиста на Троекуровском кладбище.

Напомним, что экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

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