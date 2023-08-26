Певица Юлия Ковальчук замужем за коллегой, артистом Алексеем Чумаковым. Звездные супруги почти не рассказывают о своей личной жизни, лишь иногда выделяя особые события, которыми хотят поделиться с публикой.
Так, в июле этого года пара ошарашила подколенников известием о рождении второй дочери. Певица тщательно скрывала, что находится в положении.
В своем личном блоге артистка дала понять, что для нее важно держать в тайне то, что происходит в ее семье. Именно это помогает сохранять брак на долгие годы.
"Все интимное максимально закрыто. И все, что мы пережили за совместные 15 лет, останется только между нами", — пояснила она.
Юлия Ковальчук не считает, что имеет право раздавать советы о счастливом браке, так как все истории индивидуальны. Она лишь отметила, что важно любить свою вторую половину и быть ей опорой. Для нее семья — это главный источник вдохновения.
Ранее певица рассказала, как изменились ее отношения с Чумаковым после рождения детей.
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