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Певица Юлия Ковальчук заговорила о близости с мужем после рождения детей

1:07
Шоу-бизнес

Певица Юлия Ковальчук рассказала журналистам Bonjour, как изменились ее отношения с мужем после появления на свет двух дочек. По словам артистки, близость с супругом вышла на новый уровень.

Певица Юлия Ковальчук заговорила о близости с мужем после рождения детей
Фото: личный аккаунт Юлии Ковальчук в Инстаграм

Юлия отмечает, что рождение ребенка заставляет переосмыслить свою жизнь. Ты понимаешь, что больше не принадлежишь только себе, но при этом ты безгранично счастлив.

"Близость между супругами переходит на какой-то космический, духовный уровень. Вы смотрите на своего малыша и понимаете, что связаны теперь на всю жизнь, потому что ребенок — продолжение вас двоих вне зависимости от того, как сложится судьба. И это — самое большое счастье, которое мог подарить вам Бог", — поделилась знаменитость.

В июле 2023 года певица сообщила о том, что стала мамой во второй раз. Поклонники были огорошены этой новостью, так как до этого она тщательно скрывала свое положение.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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