Певица Юлия Ковальчук рассказала журналистам Bonjour, как изменились ее отношения с мужем после появления на свет двух дочек. По словам артистки, близость с супругом вышла на новый уровень.
Юлия отмечает, что рождение ребенка заставляет переосмыслить свою жизнь. Ты понимаешь, что больше не принадлежишь только себе, но при этом ты безгранично счастлив.
"Близость между супругами переходит на какой-то космический, духовный уровень. Вы смотрите на своего малыша и понимаете, что связаны теперь на всю жизнь, потому что ребенок — продолжение вас двоих вне зависимости от того, как сложится судьба. И это — самое большое счастье, которое мог подарить вам Бог", — поделилась знаменитость.
В июле 2023 года певица сообщила о том, что стала мамой во второй раз. Поклонники были огорошены этой новостью, так как до этого она тщательно скрывала свое положение.
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