Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В августе звездные супруги проводят свое время в Италии, так как отметили оба своих дня рождения. Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками яркими кадрами их отпуска.

Фото: prt scr youtube.com/ ЖЗЛ с Дмитрием Быковым

Одна из последних публикаций натолкнула поклонников пары на мысль о том, что с каждым совместно прожитым годом Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский становятся все более похожими друг на друга внешне.

"Юля с годами становится копией мужа. Не зря говорят, что многие супруги похожи", — написал поклонник.

В августе этого года Юлия Высоцкая отметила 50-летие, однако ее фигура поражает и восхищает. Почти половину своей жизни она практикует экадаши, пишет издание "Утро.ру", благодаря чем весит на 15 килограммов меньше, нежели в молодости.

Экадаши — это индийская аскеза, которая предполагает отказ от еды. Так, в этом месяце их запланировано целых два: один был с 11 по 12 августа, а второй будет с 26 по 27 августа.

Юлия не раз рассказывала, что если она плотной поужинала, то отказывается от завтрака — ей достаточно выпить теплой воды с лимоном. При этом звезда советует не отказывать себе ни в чем, но есть маленькими порциями.

Ранее блогер Ксения Бородина рассказала, в чем себе отказывает, чтобы сохранить идеальную фигуру.

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