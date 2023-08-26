Блогер Виктория Боня показала видео из кабинета пластического хирурга в США

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и звезда соцсетей Виктория Боня проживает в Монако, однако она отправилась в США, так как решилась на изменения на лице. Как выяснилось, она захотела стать обладательницей "лисьих глазок", поэтому нашла именитого хирурга в Америке.

Фото: prt scr youtube.com/Начало

Боня поделилась своими эмоциями перед операцией, а также раскрыла, во сколько ей обошлось желание стать другой.

"Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть. Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов", — рассказала Виктория.

На видео она предстала уже в кабинете хирурга и рассказала, что лично попросила его показать процесс, так как "такого вы не нигде не видели".

Ранее теледива Виктория Боня рассказала, что воссоединилась со своим бывшим.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.