Модель и звезда соцсетей Виктория Боня проживает в Монако, однако она отправилась в США, так как решилась на изменения на лице. Как выяснилось, она захотела стать обладательницей "лисьих глазок", поэтому нашла именитого хирурга в Америке.
Боня поделилась своими эмоциями перед операцией, а также раскрыла, во сколько ей обошлось желание стать другой.
"Последний день, когда мое лицо выглядит таким, каким вы его привыкли видеть. Это звездная операция, которая обошлась мне в четверть миллиона долларов", — рассказала Виктория.
На видео она предстала уже в кабинете хирурга и рассказала, что лично попросила его показать процесс, так как "такого вы не нигде не видели".
Ранее теледива Виктория Боня рассказала, что воссоединилась со своим бывшим.
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