Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня вновь влюблена и любима. По ее словам, ее мужчина, с которым они недавно расходились, прилетел к ней из России в Монако. Вместе они отправились на романтический ужин.
Популярная блогерша выбрала для этого мероприятия дерзкий наряд — белую блузку с черной мини-юбкой и туфлями на шпильке.
"Не теряйте меня. Просто мой мужчина прилетел ко мне наконец-то. Мы с ним сейчас идем на ужин. Он весь красавец и я красотка", — разоткровенничалась Виктория.
Еще в апреле Виктория Боня рассказала о своих новых отношениях с бизнесменом из России, мужчина занимается криптовалютой. Боня описывает его как "красивого, высокого и заботливого".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.