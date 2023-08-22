Телеведущая Виктория Боня отправилась на романтический ужин с бывшим возлюбленным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня вновь влюблена и любима. По ее словам, ее мужчина, с которым они недавно расходились, прилетел к ней из России в Монако. Вместе они отправились на романтический ужин.

Фото: bloknot.ru

Популярная блогерша выбрала для этого мероприятия дерзкий наряд — белую блузку с черной мини-юбкой и туфлями на шпильке.

"Не теряйте меня. Просто мой мужчина прилетел ко мне наконец-то. Мы с ним сейчас идем на ужин. Он весь красавец и я красотка", — разоткровенничалась Виктория.

Еще в апреле Виктория Боня рассказала о своих новых отношениях с бизнесменом из России, мужчина занимается криптовалютой. Боня описывает его как "красивого, высокого и заботливого".

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