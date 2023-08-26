Певец Дима Билан оправдался за гонорар в 5,4 млн. руб за выступление на детском форуме

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Накануне в Сети появилась информация, что Дима Билан получил 5,4 миллиона рублей за тридцатиминутное выступление на Международном культурном детском форуме. Баснословный гонорар вызвал бурное обсуждение в обществе, и многие поклонники осудили певца.

Фото: личный аккаунт Димы Билана в Инстаграм

Позже, после появления этой новости, артист вышел в эфир в своих соцсетях, чтобы объяснить ситуацию. По словам Билана, он не собирался выступать на этом мероприятии — вместо него должна была быть другая известная певица. Однако его коллега заболела, поэтому организаторам пришлось срочно искать замену.

"Это было коммерческое предложение от фонда. И я согласился выручить и выступить на тех же условиях. А также я отказался от запланированного выступления в Турции в этот день, чтобы поддержать это мероприятие для детей", — сообщил Дима Билан.

Певец добавил, что в сумму входят еще многие сопутствующие траты. Кроме того, он напомнил, что уже давно занимается детской благотворительностью и дает бесплатные концерты.

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