Телеведущая Ксения Бородина дала мужчинам совет по сохранению страсти в браке

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская телеведущая Ксения Бородина в своем блоге затронула интимную тему. Она порассуждала о том, что почему супруги через время теряют интерес друг к другу.

Фото: prt scr youtube.com/Надежда Стрелец

Она отметила, что муж и жена вместо того, чтобы работать над отношениями, предпочитают искать кого-то на стороне.

"Жизнь, в том числе сексуальная, очень разнообразная, можно над ней работать годами, даже спустя 20 лет, можно научиться хотеть друг друга", — заявила телеведущая.

С появлением детей партнеры расслабляются и перестают уделять время и внимание друг другу, сосредотачиваясь на детях. Подруга Бородиной Евгения посчитала, что в это есть вина женщины. Однако телеведущая с ней не согласилась — мужчины тоже ответственны за отношения.

"Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, какие-то сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять и одного, и другого. Это очень важно", — убеждена Бородина.

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