Российская телеведущая Ксения Бородина в своем блоге затронула интимную тему. Она порассуждала о том, что почему супруги через время теряют интерес друг к другу.
Она отметила, что муж и жена вместо того, чтобы работать над отношениями, предпочитают искать кого-то на стороне.
"Жизнь, в том числе сексуальная, очень разнообразная, можно над ней работать годами, даже спустя 20 лет, можно научиться хотеть друг друга", — заявила телеведущая.
С появлением детей партнеры расслабляются и перестают уделять время и внимание друг другу, сосредотачиваясь на детях. Подруга Бородиной Евгения посчитала, что в это есть вина женщины. Однако телеведущая с ней не согласилась — мужчины тоже ответственны за отношения.
"Должны быть какие-то путешествия совместные, поездки вдвоем, какие-то романтики, какие-то сюрпризы, приятные вещи, которые будут вас вдохновлять и одного, и другого. Это очень важно", — убеждена Бородина.
Ранее российский комик Денис Косяков рассказал о разводе с женой после 12 лет брака.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.